Postepay | la nuova truffa | Stai attento perché è veramente ben studiata

Sono sempre più numerose le truffe che ci raggiungono inconsciamente tramite sms o via email. Molto spesso hanno come soggetto la carta prepagata più diffusa in Italia Postepay standard (foto web)Ti sarà sicuramente capitato almeno una volta di ricevere email o sms ambigui che ti comunicano la presenza di ordini e pacchi in giacenza a tuo nome, di conti bancari bloccati, o di qualche errore tecnico sulla tua carta di credito. Si tratta di un tipo di truffa chiamata Phishing e l'ultima ideata è davvero terribile e può farti perdere tutto quello che hai sulla tua personale Postepay. Come fare per evitare che ciò accada? Te lo spieghiamo noi. Postepay e truffe sempre più frequenti La carta prepagata di Poste Italiane, ovvero la Postepay, è la carta che possiede la maggior parte degli

