Perché si parla di beffa del teleriscaldamento (Di venerdì 2 settembre 2022) I rincari del servizio di teleriscaldamento stanno scatenando proteste in diverse città italiane. I singoli esercenti sono gli unici gestori di reti dalle quali è difficile staccarsi, il che fa aumentare il prezzo anche in quelle città in cui il 70% del calore proviene da un termovalorizzatore di rifiuti, come ad esempio a Brescia. Danilo Scaramella di Legambiente avverte che "servono regole nazionali, paghiamo il calore dei rifiuti come fosse prodotto col gas o l'elettrico". I sindaci di Torino, Milano, Brescia e Varese hanno rivolto un appello al governo, ma ad oggi rimane inascoltato. L'aumento dei prezzi Il teleriscaldamento è un servizio che dovrebbe essere conveniente per i consumatori, ma che invece sta mettendo in difficoltà molte famiglie con costi elevati. In alcune città italiane, come Torino, i comitati degli inquilini stanno protestando e ...

