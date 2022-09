Per una volta Hillary Clinton sposa la critica conservatrice alla crisi della democrazia (Di venerdì 2 settembre 2022) Credo di non aver condiviso mai nulla di ciò che ha detto o ha fatto nella sua lunga carriera politica Hillary Clinton. Perciò mi hanno sorpreso alcuni passaggi della sua intervista rilasciata oggi al Corriere della sera, raccolta da Greta Privitera che l’ha incontrata a Venezia, sul rischio della fine della democrazia. L’ex-segretario di Stato di Barack Obama ha risposto che i cittadini che vivono nelle democrazie hanno un ruolo importantissimo: “Devono rendersi conto che ci sono forze molto potenti che cercano di dominare non solo la politica, ma anche la cultura. Il tipo di politico che di solito va d’accordo con queste forze è il demagogo”. Migliore definizione, di questi tempi, non potevamo leggere per rafforzarci nella convinzione che tutti i Paesi democratici ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 settembre 2022) Credo di non aver condiviso mai nulla di ciò che ha detto o ha fatto nella sua lunga carriera politica. Perciò mi hanno sorpreso alcuni passaggisua intervista rilasciata oggi al Corrieresera, raccolta da Greta Privitera che l’ha incontrata a Venezia, sul rischiofine. L’ex-segretario di Stato di Barack Obama ha risposto che i cittadini che vivono nelle democrazie hanno un ruolo importantissimo: “Devono rendersi conto che ci sono forze molto potenti che cercano di dominare non solo la politica, ma anche la cultura. Il tipo di politico che di solito va d’accordo con queste forze è il demagogo”. Migliore definizione, di questi tempi, non potevamo leggere per rafforzarci nella convinzione che tutti i Paesi democratici ...

