Paola Di Benedetto | con la mini gonna fa sognare | Gambe al top

(Di venerdì 2 settembre 2022) La foto diDiha fatto il giro del web in men che non si dica: l’avete vista con la? Guardate chepazzesche. La splendida conduttrice continua a far parlare di sé. Al centro dell’attenzione c’è uno scatto che ha scatenato una valanga di reazioni da parte dei fan, avete L'articoloDi, con lafaal top chemusica.it.

ambiendator : Scusate ma chi sono sto pirlae - infoitcultura : Paola Di Benedetto e Rkomi sullo stesso palco dopo la rottura - miriv_00 : RT @xsaransia: annunciano rkomi Paola di benedetto: #PowerHitsEstate2022 - miriv_00 : RT @stomalin0: paola di benedetto quando andrà a trovare rkomi a xfactor #PowerHitsEstate2022 - infoitcultura : Paola di Benedetto e Rkomi, primo incontro dopo la rottura, il gesto di lei fa discutere -

disceglie per le unghie un colore chiaro ma l'effetto è molto luminoso Oggi è una conduttrice radiofonica,in un'intervista a Cosmopolitan ha riferito che facendo le dirette in ...I re dell'estate sono Fedez, Tananai e Mara Sattei: a incoronarli, il Power Hits Estate, presentato daDi, Jody Cecchetto e Matteo Campese dall'Arena e trasmesso in radiovisione su ...Paola Di Benedetto sceglie per le unghie una tonalità abbastanza chiara ma dall'effetto scintillante: ecco com'è la sua nuova manicure.Il flirt tra Paola Di Benedetto e Rkomi è durato un battito di ciglia e si è concluso tra le frecciatine lanciate dall’ex gieffina e dal cantate. Rkomi e Paola Di Benedetto, cosa è successo al Power H ...