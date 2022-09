Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Napoli (Di venerdì 2 settembre 2022) Il tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita dell’Olimpico Lazio-Napoli di domani sera alle 20,45. Queste in sintesi i passaggi principali del suo intervento: «L’ho già detto più volte, la qualità del gioco di Sarri è riconoscibile, ogni tanto si passa dal 4-3-3 ma i sistemi si deformano perché non si rimane sempre 4-3-3 e si va a prendere quegli spazi che la squadra avversaria lascia, per questo i calciatori devono adattarsi a scenari differenti. Se quello spazio da prendere dalla mezzala è occupato, un altro sale e va a fare quel ruolo. Loro fanno pressione costante e continua, hanno spazi alle spalle, può esaltare le nostra qualità, ma se lo fanno bene ti montano addosso e poi diventa difficile giocare negli ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 2 settembre 2022) Il tecnico del, ha parlato indella partita dell’Olimpicodi domani sera alle 20,45. Queste in sintesi i passaggi principali del suo intervento: «L’ho già detto più volte, la qualità del gioco di Sarri è riconoscibile, ogni tanto si passa dal 4-3-3 ma i sistemi si deformano perché non si rimane sempre 4-3-3 e si va a prendere quegli spazi che la squadra avversaria lascia, per questo i calciatori devono adattarsi a scenari differenti. Se quello spazio da prendere dmezzala è occupato, un altro sale e va a fare quel ruolo. Loro fanno pressione costante e continua, hanno spazi alle spalle, può esaltare le nostra qualità, ma se lo fanno bene ti montano addosso e poi diventa difficile giocare negli ...

gippu1 : Auguri a Luciano #Spalletti che oggi festeggia le Nozze d'Argento con la #SerieA: esordiva il 31 agosto 1997 in Emp… - Eurosport_IT : Come rispondere ai tifosi, lezione di Luciano Spalletti ?? #SerieA | #FiorentinaNapoli | #Spalletti - sscalcionapoli1 : CdS – Lazio-Napoli, Luciano Spalletti torna al 4-3-3: potrebbe vedersi Juan Jesus dall’inizio… - archivioreactio : la maiala di tua ma - luciano Spalletti - sportli26181512 : Spalletti: 'Felicissimo di allenare il Napoli ma non garantisco nulla. Vincere o fallire, per voi è sempre così e s… -