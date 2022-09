La Uefa multa Milan, Inter, Juve e Roma: quanto devono pagare (Di venerdì 2 settembre 2022) Ci sono quattro italiane tra i club sanzionati dall'Uefa per violazioni del fair play finanziario. Milan (multa di 2 milioni, 15 se non rientra nei parametri in tempo), Inter (4 milioni o rischio 26), Juventus (3,5 milioni o rischio 23) e Roma (5 milioni o rischio 35) sono inserite nella lista dei club che hanno partecipato alle competizioni Uefa 2021/22 e non hanno rispettato il requisito di pareggio di bilancio, come riscontrato dalla La Prima Sezione dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club (Cfcb), presieduta da Sunil Gulati. Nell'elenco anche le francesi Psg, Monaco e Marsiglia e i turchi del Besiktas. L'analisi, sottolinea la Uefa, ha riguardato gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Gli esercizi 2020 e 2021 sono stati oggetto delle ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 settembre 2022) Ci sono quattro italiane tra i club sanzionati dall'per violazioni del fair play finanziario.di 2 milioni, 15 se non rientra nei parametri in tempo),(4 milioni o rischio 26),ntus (3,5 milioni o rischio 23) e(5 milioni o rischio 35) sono inserite nella lista dei club che hanno partecipato alle competizioni2021/22 e non hanno rispettato il requisito di pareggio di bilancio, come riscontrato dalla La Prima Sezione dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club (Cfcb), presieduta da Sunil Gulati. Nell'elenco anche le francesi Psg, Monaco e Marsiglia e i turchi del Besiktas. L'analisi, sottolinea la, ha riguardato gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Gli esercizi 2020 e 2021 sono stati oggetto delle ...

