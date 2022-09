La Cina ancora in ginocchio per il Covid. Nuovo lockdown a Chengdu (Di venerdì 2 settembre 2022) Continua la rigida politica zero Covid in Cina. Nonostante l’alto prezzo economico da pagare, le autorità di Pechino insistono nel controllo totale del virus. L’ultima misura è l’imposizione di un Nuovo lockdown, per gli oltre 21.000 cittadini nella città di Chengdu, capoluogo della provincia sud-occidentale del Sichuan. Il confinamento è stato disposto dopo l’individuazione di 153 nuove casi positivi, che portano a oltre 900 il numero di contagi complessivamente rilevati in città dalla metà di agosto. Fino al 4 settembre, gli abitanti di Chengdu dovranno partecipare al test di massa per la diagnosi del Covid, mentre la circolazione sarà limitata a un solo componente per nucleo familiare, finché è in vigore il lockdown. Saranno chiuse tutte le attività ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 settembre 2022) Continua la rigida politica zeroin. Nonostante l’alto prezzo economico da pagare, le autorità di Pechino insistono nel controllo totale del virus. L’ultima misura è l’imposizione di un, per gli oltre 21.000 cittadini nella città di, capoluogo della provincia sud-occidentale del Sichuan. Il confinamento è stato disposto dopo l’individuazione di 153 nuove casi positivi, che portano a oltre 900 il numero di contagi complessivamente rilevati in città dalla metà di agosto. Fino al 4 settembre, gli abitanti didovranno partecipare al test di massa per la diagnosi del, mentre la circolazione sarà limitata a un solo componente per nucleo familiare, finché è in vigore il. Saranno chiuse tutte le attività ...

