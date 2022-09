sportli26181512 : Italiano chiede il salto all'attacco Viola: 'Serve più concretezza contro la Juve': Italiano chiede il salto all'at… - Gazzetta_it : Italiano chiede il salto all'attacco Viola: 'Serve più concretezza' #FiorentinaJuve - irritatrix : @alanfriedmanit Chi aumenta il prezzo del Gas sono gli speculatori Olandasi e per l'Italia, lo Stato italiano, vist… - Toni03890305 : @Ricchei Premessa: insulti e le minaccie non vanno MAI bene: a prescindere. Però: 1)ci si chiede che diavolo avevan… - PalmiraWorld : Ma soprattutto, xkè devo pagare x il riconoscimento da remoto, quando lo Stato italiano, dove non vivo, mi chiede d… -

La settimana in bianconero è iniziata male, con la sconfitta di Udine: domani contro la Juve, la Viola cerca il riscatto. "Archiviamo e ripartiamo dopo questa amarezza - dice- non ci voleva e non ce l'aspettavamo: potevamo con più qualità ottenere almeno un punto". Il primo scatto l'allenatore viola lo vuol vedere davanti. Con la Fiorentina a secco da oltre ......viene ancora indicato come una persona di rilievo nel panorama politico e imprenditoriale. ...ha portato un pezzo di Pianura padana indietro di mille anni di Gianluca Schinaia Come siil ...Fiorentina a secco da oltre quattro partite, il tecnico rilancia Jovic nel duello a distanza con Vlahovic. E su di sè: "Non sono un integralista" ...Tutto su Maria Femia, concorrente di Bake Off Italia 2022, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla su Instagram.