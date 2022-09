Hanna scomparsa a Giugliano | il caso finisce a Chi l’ha visto?

(Di venerdì 2 settembre 2022) Ancora nessuna traccia diHryhorenko. La donna, 70 anni, a causa della guerra in Ucraina si è rifugiata in Italia, ain Campania., sulle traccia diLa 70enne, giovedì 1 settembre ha contattato una connazionale, che ne ha poi denunciato la, dicendo di aver perso l’orientamento e di essersi smarrita. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

