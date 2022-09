Fratelli Caputo streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di stasera (Di venerdì 2 settembre 2022) dove vedere in diretta TV e live streaming Fratelli Caputo? La miniserie torna in replica in prima serata su Canale 5 con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Ambientata in una cittadina siciliana, la storia prosegue e vede i due fratellastri alle prese con una verità taciuta a lungo. La quarta e ultima puntata va in replica in prima serata venerdì 2 settembre 2022 e vede arrivare a Roccatella la mamma di Alberto, Franca. La donna inviperisce immediatamente Agata, la mamma di Nino, che gliene canta di tutti i colori. Ad un certo punto, la donna le svela un segreto: tempo addietro l’ex marito le aveva confessato di voler lasciare Franca e di voler tornare in Sicilia da Nino e Agata. Ma la donna aveva detto di no, di non volerlo più, ed è per questo che Calogero è ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 settembre 2022)inTV e live? La miniserie torna in replica in prima serata su Canale 5 con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Ambientata in una cittadina siciliana, la storia prosegue e vede i due fratellastri alle prese con una verità taciuta a lungo. La quarta e ultimava in replica in prima serata venerdì 2 settembre 2022 e vede arrivare a Roccatella la mamma di Alberto, Franca. La donna inviperisce immediatamente Agata, la mamma di Nino, che gliene canta di tutti i colori. Ad un certo punto, la donna le svela un segreto: tempo addietro l’ex marito le aveva confessato di voler lasciare Franca e di voler tornare in Sicilia da Nino e Agata. Ma la donna aveva detto di no, di non volerlo più, ed è per questo che Calogero è ...

bubinoblog : GUIDA TV 2 SETTEMBRE 2022: RIPARTE BAKE OFF ITALIA, AL POSTO SUO, FRATELLI CAPUTO, EDEN - bakeoffitalia : Stasera in tv 2 Settembre 2022: Purché finisca bene e Fratelli Caputo - TIMgate - LorenzoMainieri : Fratelli Caputo: alle 21:40 su Canale Cinque - LAlimini76 : @alessio_gaudino @MasterAb88 E dei Fratelli Caputo ?????????????????????????? - LisaDavidson88 : Anche se, considerando tutte le repliche mandate in onda ultimamente la sera( show dei record, scherzi a parte, D'I… -