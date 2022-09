Fiorentina-Juventus: per i bookie bianconeri avanti, un altro volpo viola a 3,03 (Di venerdì 2 settembre 2022) Sabato elettrico per la Juventus, che aprirà la giornata al Franchi contro una Fiorentina che punta a scuotersi dopo il ko di Udine.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 2 settembre 2022) Sabato elettrico per la, che aprirà la giornata al Franchi contro unache punta a scuotersi dopo il ko di Udine....

DiMarzio : .@juventusfc | Massimiliano #Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la @acffiorentina - forumJuventus : #FiorentinaJuve, domani ore 15. Formazione GdS: 'Allegri verso il 4-3-3 con Danilo e Bremer in difesa. Probabile es… - DiMarzio : #SerieA | @acffiorentina, la conferenza stampa di #Italiano alla vigilia della partita contro la @juventusfc - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #SerieA | @juventusfc, le convocazioni di #Allegri per la @acffiorentina - sportli26181512 : Fiorentina-Juventus: per i bookie bianconeri avanti, un altro volpo viola a 3,03: Sabato elettrico per la Juventus,… -