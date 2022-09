F1, risultati e classifica FP1 GP Olanda 2022: uno-due Mercedes, si ferma Verstappen. Terzo Sainz (Di venerdì 2 settembre 2022) Si è da poco conclusa la prima sessione di prove libere in quel di Zandvoort, valide per il Gran Premio d’Olanda 2022 di Formula 1, che vede davanti a tutti a sorpresa (e non è l’unica di queste FP1) George Russell: il pilota della Mercedes ha realizzato il miglior tempo in 1:12.455. Seconda posizione, pagando un ritardo di 0.240 dal compagno di squadra, per Lewis Hamilton in un altrettanto sorprendente uno-due delle frecce d’argento, seguito in classifica da Carlos Sainz (+0.390). Bene anche le McLaren con Lando Norris e Daniel Ricciardo in quarta e quinta posizione, mentre Charles Leclerc si piazza in sesta posizione (+0.672). F1, Max Verstappen si ferma ad inizio FP1 a Zandvoort. Problemi al cambio per la Red Bull Non figura nemmeno in top 10 Max ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Si è da poco conclusa la prima sessione di prove libere in quel di Zandvoort, valide per il Gran Premio d’di Formula 1, che vede davanti a tutti a sorpresa (e non è l’unica di queste FP1) George Russell: il pilota dellaha realizzato il miglior tempo in 1:12.455. Seconda posizione, pagando un ritardo di 0.240 dal compagno di squadra, per Lewis Hamilton in un altrettanto sorprendente uno-due delle frecce d’argento, seguito inda Carlos(+0.390). Bene anche le McLaren con Lando Norris e Daniel Ricciardo in quarta e quinta posizione, mentre Charles Leclerc si piazza in sesta posizione (+0.672). F1, Maxsiad inizio FP1 a Zandvoort. Problemi al cambio per la Red Bull Non figura nemmeno in top 10 Max ...

