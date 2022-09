Elezioni: Renzi, 'Letta sempre più in difficoltà inizia a mentire' (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Letta sempre più in difficoltà inizia a mentire: chi vota terzo polo, vota Meloni. Breve ripasso. Chi vota Terzo Polo vota Calenda e Renzi. Chi vota centrodestra vota Meloni e Salvini. Chi vota Pd vota Letta e di Maio. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei #25settembre". Così Matteo Renzi su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "più in: chi vota terzo polo, vota Meloni. Breve ripasso. Chi vota Terzo Polo vota Calenda e. Chi vota centrodestra vota Meloni e Salvini. Chi vota Pd votae di Maio. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei #25settembre". Così Matteosu twitter.

Elezioni: Letta, 'dopo trattamento Renzi, Pd ha rischiato di finire come socialisti francesi' Roma, 2 set. "Ce la giochiamo punto su punto senza tregua per vincere. L'esito di questa elezione non è già scritto e possiamo ribaltare le cattive previsioni con il voto dei giovani, il sociale, l'..."

Elezioni: Letta, 'Renzi con Bersani e Speranza ritrovati, con lui non ha funzionato' Roma, 2 set. "Ho davvero cercato una relazione costruttiva con gli ex segretari che hanno lasciato la nostra casa e hanno fondato due partiti. Con Bersani e Speranza ha funzionato, con Renzi no". Così Enrico Letta in un'intervista a L'Espresso.

Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Letta a Salvini: «La partita è ancora tutta da giocare» Elezioni politiche 2022, le ultime notizie in diretta. Si avvicina il voto del 25 settembre e partiti e coalizioni proseguono nella loro campagna elettorale tra caro prezzi, bollette, proposte ...