Elezioni: Letta rimbecca Salvini, la partita non è finita. Conte attacca nuovamente il segretario Pd (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, contro il quale invece si scaglia nuovamente Giuseppe Conte L'articolo proviene da Firenze Post.

CarloCalenda : Avet definito Conte nell’ordine: “burattino di Salvini, “ punto di riferimento dei progressisti” e “per noi c’è so… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA - DavidPuente : No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia - figliolaraf67 : RT @DelmastroAndrea: Letta sostiene di voler puntare sui #giovani. È il medesimo #Letta segretario di quel partito che ha governato, pur se… - GVNVNCR : RT @DelmastroAndrea: Letta sostiene di voler puntare sui #giovani. È il medesimo #Letta segretario di quel partito che ha governato, pur se… -