Cristina Kirchner, numero 2 Argentina, esce illesa da un attentato (Di venerdì 2 settembre 2022) A Buenos Aires, in Argentina, un uomo è stato arrestato per aver puntato un'arma contro la vicepresidente Cristina Kirchner nel momento in cui scendeva dalla macchina per rientrare a casa. L'uomo, che ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 settembre 2022) A Buenos Aires, in, un uomo è stato arrestato per aver puntato un'arma contro la vicepresidentenel momento in cui scendeva dalla macchina per rientrare a casa. L'uomo, che ...

Migliaia in piazza a Buenos Aires per sostenere Kirchner ...e sociali e migliaia di cittadini sono scesi in piazza oggi a Buenos Aires in "difesa della democrazia" e per condannare l'attentato subito dalla vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Da ... Argentina: attentato a Cristina Kirchner La vice presidente salva per miracolo. Il Paese, già sotto recessione economica, a rischio guerra civile Attentato a Cristina Kirchner . Ieri sera nel quartiere Recoleta di Buenos Aires, mentre la vicepresidente argentina si recava verso il portone di casa, circondata da una folla di sostenitori e telecamere, un ... Agenzia ANSA Fallito un attentato contro la vicepresidente argentina Grande spavento per la vicepresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, vittima di un tentativo di attentato lo scorso giovedì. La donna si trova nel quartiere di Recoleta di Buenos Aires, all ... "La giustizia è un atto di guarigione", ci dice il regista Alberto Fernandez in concorso a Venezia La storia dei procuratori che hanno indagato sul genocidio della argentina è al centro del documentario presentato al Festival del cinema. "Il paese è sotto choc per l'attentato a Kirchner. Pensavamo ... ...e sociali e migliaia di cittadini sono scesi in piazza oggi a Buenos Aires in "difesa della democrazia" e per condannare l'attentato subito dalla vicepresidenteFernández de. Da ...La vice presidente salva per miracolo. Il Paese, già sotto recessione economica, a rischio guerra civile Attentato a. Ieri sera nel quartiere Recoleta di Buenos Aires, mentre la vicepresidente argentina si recava verso il portone di casa, circondata da una folla di sostenitori e telecamere, un ... Argentina, punta la pistola contro Cristina Kirchner: arrestato - Mondo Grande spavento per la vicepresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, vittima di un tentativo di attentato lo scorso giovedì. La donna si trova nel quartiere di Recoleta di Buenos Aires, all ...La storia dei procuratori che hanno indagato sul genocidio della argentina è al centro del documentario presentato al Festival del cinema. "Il paese è sotto choc per l'attentato a Kirchner. Pensavamo ...