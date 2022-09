Cagliari-Modena | Serie B | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 settembre 2022) Questa sera alle 20.30, alla Unipol Domus, ilospiterà ilnella gara valida per la quarta giornata diB. I rossoblù cercano un pronto riscatto dopo la sconfitta subita per mano della Spal, mentre i gialloblù proveranno a confermare quanto di buono visto contro la Ternana. Andiamo dunque a vedere come stanno le due squadre, lee tutte le ultime notizie di. Il momento delStrasburgo-1-2 (Crediti:Calcio Twitter)Ilpartiva come una delle principali favorite per la risalita inA, ma fino a questo momento si è mostrato essere piuttosto fragile e ancora da plasmare. Nelle prime tre ...