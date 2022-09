‘Borgo Vecchio’, le proposte di due apicesi: “Diamo strumenti ai cittadini per renderli proprietari degli immobili” (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiApice – Una proposta indirizzata al sindaco di Apice, Angelo Pepe, al Consiglio comunale e alla commissione centro storico della cittadina sannita, da parte di due espressioni apicesi, un docente e un avvocato, che hanno a cuore le sorti della propria cittadina. Il borgo antico di Apice, da anni, è invaso’ nel senso buono del termine, da numerosi turisti che amano perdersi tra le stradine della parte’ vecchia’. Una ristrutturazione e valorizzazione migliori sono gli obiettivi di questa proposta. La strada da battere potrebbe essere quella dell’annullamento delle distanze tra le due parti di Apice e una soluzione potrebbe essere l’incentivazione dei cittadini di Apice, e non solo, ad investire rendendoli proprietari degli immobili, mediante bandi pubblici con alla base un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiApice – Una proposta indirizzata al sindaco di Apice, Angelo Pepe, al Consiglio comunale e alla commissione centro storico della cittadina sannita, da parte di due espressioni, un docente e un avvocato, che hanno a cuore le sorti della propria cittadina. Il borgo antico di Apice, da anni, è invaso’ nel senso buono del termine, da numerosi turisti che amano perdersi tra le stradine della parte’ vecchia’. Una ristrutturazione e valorizzazione migliori sono gli obiettivi di questa proposta. La strada da battere potrebbe essere quella dell’annullamento delle distanze tra le due parti di Apice e una soluzione potrebbe essere l’incentivazione deidi Apice, e non solo, ad investire rendendoli, mediante bandi pubblici con alla base un ...

theblondeale : @ElGusty201 forno a legna alla faccia dei verdi rompipalle. Sai com'é buono il pane di lievito madre cotto a legna… - AlsoliCinzia : RT @andytuit: 'l’acqua è quasi scomparsa' (...) - pietrohunter : @LaVeritaWeb @laudellapasqua Mancano pure i preservativi e tanti,e per questo che la DX NON FA FIGLI,quelli che ave… - andytuit : 'l’acqua è quasi scomparsa' (...) - Valsusaoggi : AVIGLIANA, GRAN SUCCESSO PER LA DEGUSTAZIONE GIN & TAPAS ALLA CAFFETTERIA DEL VECCHIO BORGO -

Ischia Safari, ecco i 125 chef presenti ... Napoli), Ciro Sicignano (Lorelei Sorrento), Ciro Caserma (Al Vecchio Capannaccio " Forio, Napoli), ... Marco Contrada (Petrò Osteria d'autore, Avellino), Marco Laudato (Borgo Evo " Cava de' Tirreni " ... Il regista Ivan Polidoro gira "New Life" a Parrano. "Sarà un'occasione per esaltare le bellezze del territorio" Le riprese saranno realizzate in gran parte nel borgo di Parrano e dintorni, e coinvolgeranno molte ... Depresso e in attesa di una risposta per la ripresa di un suo vecchio programma televisivo, manda ... ... Napoli), Ciro Sicignano (Lorelei Sorrento), Ciro Caserma (AlCapannaccio " Forio, Napoli), ... Marco Contrada (Petrò Osteria d'autore, Avellino), Marco Laudato (Evo " Cava de' Tirreni " ...Le riprese saranno realizzate in gran parte neldi Parrano e dintorni, e coinvolgeranno molte ... Depresso e in attesa di una risposta per la ripresa di un suoprogramma televisivo, manda ...