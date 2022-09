Ascolti tv 1 settembre 2022 | Rai1 la più vista

matteosalvinimi : Ottimi ascolti dal bravo Nicola Porro a Quarta Repubblica ieri sera: meglio di quelli fatti registrare da Renzi che… - ValentinaArrig8 : RT @bakeoffitalia: Ascolti tv 2 settembre 2022: Al posto suo, Caputo, Bake Off | Dati Auditel - Super Guida TV - ValentinaArrig8 : RT @bakeoffitalia: Ascolti Tv venerdì 2 settembre 2022 ieri: Bake off, Fratelli Caputo - - MondoTV241 : Ascolti TV di venerdì 2 settembre 2022: Purché finisca bene supera i Fratelli Caputo, bene Chicago med #ascoltiTV - fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri (venerdì 2 settembre 2022) li trovate qui ?? -

Inizia una nuova avventura per Bake Off Italia al debutto il 2. La prima serata vede il trionfo di Rai 1 per gli: ecco tutti i dati di ...Glitv di ieri 22022 hanno svelato come hanno terminato il loro compito Estate in Diretta su Rai Uno e anche Morning News su Canale 5, entrambi in chiusura ieri. Da lunedì ...I primi due episodi de Gli Anelli del Potere sono stati già visti da milioni di utenti in tutto il mondo. Ma non è tutto oro ciò che luccica ...Stato Quotidiano, 3 settembre 2022. “Quello di ieri sera è il decimo omicidio ... Politica ed Istituzioni devono ascoltare il grido che proviene da questa terra: il grido che proviene da chi resiste, ...