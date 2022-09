A Rondine le vittime delle Leggi Razziali tornano tra i banchi per un giorno (Di venerdì 2 settembre 2022) Lunedì 5 settembre, gli studenti di Rondine Cittadella della Pace inizieranno l'anno scolastico fianco a fianco con otto ex alunni ebrei espulsi dalle scuole a seguito delle Leggi Razziali, la cui prima normativa, promulgata proprio il 5 settembre di 84 anni fa, stabiliva con il "Regio Decreto Legge n.1390 per la difesa della razza nella scuola fascista" l'espulsione di tutti gli studenti ebrei dalle scuole di ogni ordine e grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 settembre 2022) Lunedì 5 settembre, gli studenti diCittadella della Pace inizieranno l'anno scolastico fianco a fianco con otto ex alunni ebrei espulsi dalle scuole a seguito, la cui prima normativa, promulgata proprio il 5 settembre di 84 anni fa, stabiliva con il "Regio Decreto Legge n.1390 per la difesa della razza nella scuola fascista" l'espulsione di tutti gli studenti ebrei dalle scuole di ogni ordine e grado. L'articolo .

orizzontescuola : A Rondine le vittime delle Leggi Razziali tornano tra i banchi per un giorno - riccabigi : La scuola restituita. A #Rondine le vittime delle Leggi Razziali tornano tra i banchi per un giorno / Toscana / Hom… - rondinenobel : RT @intoscana: 84 anni dopo le leggi razziali, alunni e testimoni della discriminazione si incontrano alla Cittadella della Pace per l’even… - CRToscana : RT @intoscana: 84 anni dopo le leggi razziali, alunni e testimoni della discriminazione si incontrano alla Cittadella della Pace per l’even… - castelPao : 84 anni dopo la promulgazione del “R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390, per la difesa della razza nella scuola fascist… -