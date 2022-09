Women’s Champions League: sorteggiate le avversarie di Juventus e Roma (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono state sorteggiate le avversarie di Juventus e Roma nel secondo turno di Women’s Champions League, ultimo scoglio prima della fase a girone, che inizierà ad ottobre. Le bianconere se la vedranno contro le danesi di HB Køge mentre la Roma sfiderà le ceche dello Sparta Praha. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono stateledinel secondo turno di, ultimo scoglio prima della fase a girone, che inizierà ad ottobre. Le bianconere se la vedranno contro le danesi di HB Køge mentre lasfiderà le ceche dello Sparta Praha. SportFace.

