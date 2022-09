Vuelta 2022 | tredicesima tappa Ronda-Montilla | data | orari | diretta tv e streaming

(Di giovedì 1 settembre 2022) Venerdì 2 settembre è il giorno delladelladi Spagna, che prosegue con ladi 168,4 chilometri. Alla vigilia di un altro weekend molto impegnativo in salita, la corsa spagnola propone una frazione sulla carta agevole e favorevole ai velocisti che sapranno controllare la probabile fuga di giornata. Il finale presenta leggere pendenze, che potrebbero rendere l’arrivo più complicato per gli sprinter meno resistenti. PERCORSO, CALENDARIO TAPPE COMPLETO, TV E– I corridori prenderanno il via dal chilometro zero diintorno alle 13:35, dopo la fase di ...

'Sono contento soprattutto di aver ritrovato queste sensazioni - ha continuato Carapaz - già nelle prime tappe nei Paesi Bassi mi sono accorto di non stare molto bene. Poi quando siamo venuti in ...CLASSIFICAA ESPAÑA(dodicesima tappa) 1 REMCO EVENEPOEL 134 QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM 44H 25 09' - B : 6' - 2 PRIMO ROGLI 1 JUMBO - VISMA 44H 27 50' + 00H 02 41' B : 13' - 3 ENRIC MAS 124 ...Estepona, 1 settembre 2022 - Ci si avvia verso l'ultima settimana di Vuelta di Spagna e la tredicesima tappa può essere di nuovo una buona occasione per una fuga, o quantomeno per specialisti e scatti ...