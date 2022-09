Verso nuovi orizzonti, convegno a Torrecuso su inclusione lavorativa e nuove opportunità imprenditoriali (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Venerdì 2 settembre, presso Piazza Piano di Corte a Torrecuso, si terrà un convegno sul tema dell’inclusione lavorativa delle persone in fasce di fragilità e della promozione di nuove opportunità imprenditoriali. L’evento è organizzato nell’ambito della rassegna “VinEstate”, dedicata ai vini del Taburno e giunta alla 47esima edizione, che ha preso il via giovedì1 settembre. Il convegno vedrà la partecipazione di: Angelino Iannella, Sindaco del Comune di Torrecuso, Angelo Moretti, Presidente Rete “Sale della Terra” e Portavoce del MEAN Movimento Europeo Azione Nonviolenta, Teresa Ciarlo, psicologa e psicoterapeuta del SAI – Sistema Accoglienza Integrazione – di Torrecuso, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Venerdì 2 settembre, presso Piazza Piano di Corte a, si terrà unsul tema dell’delle persone in fasce di fragilità e della promozione di. L’evento è organizzato nell’ambito della rassegna “VinEstate”, dedicata ai vini del Taburno e giunta alla 47esima edizione, che ha preso il via giovedì1 settembre. Ilvedrà la partecipazione di: Angelino Iannella, Sindaco del Comune di, Angelo Moretti, Presidente Rete “Sale della Terra” e Portavoce del MEAN Movimento Europeo Azione Nonviolenta, Teresa Ciarlo, psicologa e psicoterapeuta del SAI – Sistema Accoglienza Integrazione – di, ...

WWFitalia : RT @VITAnonprofit: .@MgMidu: «Contro il caro-energia subito la transizione verso le rinnovabili» - melissa_miele : Editoriale di settembre 2022 Aggiornamenti, novità e consigli! Buona lettura, Melissa - MgMidu : RT @VITAnonprofit: .@MgMidu: «Contro il caro-energia subito la transizione verso le rinnovabili» - NICOLACATAR : RT @VITAnonprofit: .@MgMidu: «Contro il caro-energia subito la transizione verso le rinnovabili» - Kiriver3 : RT @Marco_Rizzo: e usato per un verso o per l'altro da una cinica campagna elettorale. In Salvezza e A casa nostra non siamo stati timidi:… -