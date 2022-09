Torino, arriva Karamoh dal Parma: operazione a titolo definitivo (Di giovedì 1 settembre 2022) Yann Karamoh è un nuovo calciatore del Torino, adesso è ufficiale. L’esterno offensivo vestirà granata dopo aver ben figurato all’Inter prima e al Parma dopo, con anche una esperienza in Ligue 1, al Bordeaux, a intervallare il suo ciclo italiano. Karamoh, fantasiosa ala con il dribbling tra le sue principali caratteristiche, potrà beneficiare della cura Juric per progredire ancor di più e mostrare il suo talento al mondo intero. Colpo a titolo definitivo del Torino, con contratto annuale per il calciatore francese; nel contratto è presente un’opzione di rinnovo biennale relativa al rendimento del calciatore in Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Yannè un nuovo calciatore del, adesso è ufficiale. L’esterno offensivo vestirà granata dopo aver ben figurato all’Inter prima e aldopo, con anche una esperienza in Ligue 1, al Bordeaux, a intervallare il suo ciclo italiano., fantasiosa ala con il dribbling tra le sue principali caratteristiche, potrà beneficiare della cura Juric per progredire ancor di più e mostrare il suo talento al mondo intero. Colpo adel, con contratto annuale per il calciatore francese; nel contratto è presente un’opzione di rinnovo biennale relativa al rendimento del calciatore in Serie A. SportFace.

