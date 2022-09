Studenti fuori sede, affitti fuori budget (Di giovedì 1 settembre 2022) I prezzi per gli Studenti che devono trasferirsi in città universitarie, così come per chi si deve spostare per lavoro, aumentano a dismisura: si tocca il +40 per cento (a Padova). E bisogna accontentarsi di posti letto in camera doppia o singola, sottoscala o «strapuntini». È una corsa che continuerà in autunno, in un mercato squilibrato dove anche i proprietari hanno alcune valide ragioni... Altro che ritorno alla normalità. Il periodo delle restrizioni imposte dalla pandemia è alle spalle ma l’uscita dal tunnel non è una passeggiata per nessuno, soprattutto quando si vive in un’economia con inflazione all’8-9 per cento. Uno dei settori in cui il carovita si fa sentire di più è l’immobiliare, in particolare nelle locazioni. Dopo due anni di fermo totale, il mercato si è rimesso in moto, stimolato soprattutto dalla domanda dei fuori ... Leggi su panorama (Di giovedì 1 settembre 2022) I prezzi per gliche devono trasferirsi in città universitarie, così come per chi si deve spostare per lavoro, aumentano a dismisura: si tocca il +40 per cento (a Padova). E bisogna accontentarsi di posti letto in camera doppia o singola, sottoscala o «strapuntini». È una corsa che continuerà in autunno, in un mercato squilibrato dove anche i proprietari hanno alcune valide ragioni... Altro che ritorno alla normalità. Il periodo delle restrizioni imposte dalla pandemia è alle spalle ma l’uscita dal tunnel non è una passeggiata per nessuno, soprattutto quando si vive in un’economia con inflazione all’8-9 per cento. Uno dei settori in cui il carovita si fa sentire di più è l’immobiliare, in particolare nelle locazioni. Dopo due anni di fermo totale, il mercato si è rimesso in moto, stimolato soprattutto dalla domanda dei...

pierofassino : Anche il prossimo #25settembre milioni di #studenti #fuorisede saranno ostacolati nell'esercitare il diritto-dovere… - MitziNannicini : RT @giocar_nu: @PossibileIt @civati Ai fuori sede, studenti o lavoratori è tolto il diritto di voto. Per alcuni ritornare a casa è difficil… - MoliseTabloid : Studenti fuori sede, come scegliere l’abitazione e affrontare il primo anno. I consigli per vivere al meglio l’espe… - TitodAlsazia : RT @Fiammetta_Rosso: 5 milioni le persone che rischiano di non poter votare. Studenti fuori sede e lavoratori esclusi dall'esercizio del di… - Fiammetta_Rosso : 5 milioni le persone che rischiano di non poter votare. Studenti fuori sede e lavoratori esclusi dall'esercizio del… -