Sampdoria | Gabbiadini torna a casa e colpisce ancora | “Sempre bellissimo nel mio stadio”

(Di giovedì 1 settembre 2022) Per Manolo, in gol nell'1-1 contro la Lazio, è il quarto rientro al Ferraris con rete o assist che aiuta il Doria

sampdoria : ? | GOOOOOOOOLLLLLL 92' - #Gabbiadini non perdona: alla prima vera occasione infila #Provedel e agguanta i biancoc… - Dalla_SerieA : Sampdoria-Lazio 1-1: Immobile non basta, Gabbiadini gela Sarri - - SLN_Magazine : Sampdoria-Lazio 1-1, gol di Immobile e Gabbiadini. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - _lechatblanc : RT @IlCalcioItalia1: J4 Serie A : Sampdoria ?? 1-1 Lazio ?? 21' Immobile(0-1) 90+2' Gabbiadini(1-1) - oscar_poletto : RT @sampdoria: ? | TRIPLICE FISCHIO Quasi allo scadere ci pensa #Gabbiadini ad agguantare il pari dopo la rete di #Immobile nel primo temp… -

... Immobile è il migliore del match(4 - 1 - 4 - 1): Audero 7; Bereszynski 5.5, Murillo 5. Rincon 6.5, Sabiri 6, Verre 5.5 (15'st Djuricic 6); Quagliarella 6 (25'st7). A ...... che sia ciò che vi pare, fatto sta che al minuto 91 su assist di Rinconprende palla al ... Ieri sera ladoveva vincere, perché quel rigore non poteva non essere fischiato, ma visto ...Il Verona ospita la Sampdoria nella 5ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Le pagelle e highlights di Sampdoria - Lazio, gara valida per la quarta giornata di Serie A 2022/2023: Immobile è il migliore del match ...