Ronaldo-Napoli, ipotesi prestito secco! C’è ancora speranza (Di giovedì 1 settembre 2022) Come ben sappiamo, queste sono le ultime ore calde del calciomercato estivo, che chiuderà le porte alle ore 20.00 di questa sera 1 settembre. Ed è proprio in giornata che è giunta un’incredibile bomba dalla Spagna: infatti, stando a quanto riportato dal noto quotidiano sportivo iberico ‘Marca’, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United ed approdare al Napoli con la formula del prestito secco e senza la cessione di Victor Osimhen. L’attaccante portoghese starebbe continuando a spingere per lasciare i Reds per giocare la Champions League e l’unica opzione disponibile sarebbe proprio quella del club partenopeo. Malgrado durante la giornata di ieri la trattativa del possibile arrivo di CR7 alla corte di mister Luciano Spalletti sembrava fosse svaniva, in seguito alle parole dell’allenatore del Man United Ten Hag, il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Come ben sappiamo, queste sono le ultime ore calde del calciomercato estivo, che chiuderà le porte alle ore 20.00 di questa sera 1 settembre. Ed è proprio in giornata che è giunta un’incredibile bomba dalla Spagna: infatti, stando a quanto riportato dal noto quotidiano sportivo iberico ‘Marca’, Cristianopotrebbe lasciare il Manchester United ed approdare alcon la formula delsecco e senza la cessione di Victor Osimhen. L’attaccante portoghese starebbe continuando a spingere per lasciare i Reds per giocare la Champions League e l’unica opzione disponibile sarebbe proprio quella del club partenopeo. Malgrado durante la giornata di ieri la trattativa del possibile arrivo di CR7 alla corte di mister Luciano Spalletti sembrava fosse svaniva, in seguito alle parole dell’allenatore del Man United Ten Hag, il ...

