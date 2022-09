Rita Dalla Chiesa: “A Venezia si fa campagna elettorale. Il ‘doc’ sul fascismo di pessimo gusto” (Di giovedì 1 settembre 2022) La scelta di presentare alle Giornate degli Autori della Mostra di Venezia un documentario sulla ‘Marcia di Roma’, a 20 giorni dal voto in Italia, “è stata di pessimo gusto. Sicuramente ci sono stati due pesi e due misure”. E’ lo sfogo di Rita Dalla Chiesa .”Io mi ero rassegnata al blocco per l’uscita della fiction su mio padre perché c’era una legge, e io sto attenta alle regole. Ma poi vedere che al Festival di Venezia permettono la presentazione di un documentario come ‘Marcia su Roma’ lo trovo come minimo poco equo”. All’Adnkronos la popolare conduttrice e candidata nel centrodestra in FI affida il suo sfogo amaro. Alle Giornate degli Autori, il docufilm ‘Marcia su Roma’ del regista irlandese Mark Cousins ha finito per trasformarsi anche in una “marcia contro la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 settembre 2022) La scelta di presentare alle Giornate degli Autori della Mostra diun documentario sulla ‘Marcia di Roma’, a 20 giorni dal voto in Italia, “è stata di. Sicuramente ci sono stati due pesi e due misure”. E’ lo sfogo di.”Io mi ero rassegnata al blocco per l’uscita della fiction su mio padre perché c’era una legge, e io sto attenta alle regole. Ma poi vedere che al Festival dipermettono la presentazione di un documentario come ‘Marcia su Roma’ lo trovo come minimo poco equo”. All’Adnkronos la popolare conduttrice e candidata nel centrodestra in FI affida il suo sfogo amaro. Alle Giornate degli Autori, il docufilm ‘Marcia su Roma’ del regista irlandese Mark Cousins ha finito per trasformarsi anche in una “marcia contro la ...

