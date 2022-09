Pure Renzi e il Pd sbarcano su Tik Tok I dinosauri aprono la caccia al voto dei Millenials

(Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo Berlusconi anche Matteoe il Pd di Enrico Lettasu Tik Tok. Per uno strano scherzo del destino tredella politica hanno scelto lo stesso identico giorno per aprire le porte al social più giovanile che c’è. Il leader di Italia Viva nel suo primo video sulla piattaforma ha ripercorso tutte le tappe della sua vita. Poi ha raccontato che il suo sbarco sul social dei Millennials è utile per “trovare nuovi modi di dialogare” in vista delle elezioni politiche del 2022. Ecco il video del debutto disu Tik Tok tratto da Italpress: https://www.lanotiziagiornale.it/wp-content/uploads/2022/09/-sbarca-Su-Tik-Tok-Di-Italpress.m4v “Per molti di voi io sono un esperto di ‘First reaction shock’ o di ‘Sgish’, linguaggi quasi più complessi del corsivo. Altri mi conoscono come ...

tecnicolorRose : @gmarino53 @Mattialei @lupovittorio42 Fa ridere che posta wiki che tra l’altro conferma quello che ho detto io. I s… - 7_Zanna : Ah, pure il PD adesso. Sempre un passo dietro Berlusconi e Renzi. - GermanaGea : @gaesab1974 @CarloCalenda @matteorenzi Veramente Calenda ha riconfermato pure ieri che disapprova quanto fatto da… - BrunoDAgostino5 : @Mldj55Sgana @matteorenzi Vorrei che vincesse Calenda tantissimo perché se vince Calenda vince pure Renzi important… - CostanzaBattis1 : @vihysaz2zw @ItaliaViva @matteorenzi Esattamente cosa ti rode? C'era tantissima gente al palazzo dei congressi e le… -

Famosi lo sono già. Ma non è detto che diventinotiktoker. Per il momento, si accontentano di esserci, tra gaffe e video bizzarri. Lontani dalla ... a modo suo, i nuovi venuti: 'Matteo, e il ...Famosi lo sono già. Ma non è detto che diventinotiktoker. Per il momento, si accontentano di esserci, tra gaffe e video bizzarri. Lontani dalla ... Matteo. Che, tra le cariche, annovera ...Tutti si scagliano contro la didattica a distanza: è uno strumento che si può utilizzare solo in caso di emergenza e non di certo per risparmiare sui consumi. Nei giorni scorsi era stato il leader dei ...Oggi sarà a Milano per la prima uscita pubblica della campagna elettorale insieme a Carlo Calenda. Ma le urne distraggono solo fino a un certo punto Matteo Renzi, che non dimentica gli altri impegni i ...