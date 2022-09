“Non è riuscito a salvarsi”. La vacanza di Omar, 35 anni, finisce in tragedia: il dramma davanti agli amici (Di giovedì 1 settembre 2022) Omar Nava ucciso da un’onda anomala a Tenerife. Il 35enne cresciuto a Seregno ma residente a Giussano stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza nella nota località turistica quando la tragedia si è consumata in modo del tutto imprevedibile. L’onda anomala gli ha scavato la sabbia sotto i piedi e lo ha scaraventato sott’acqua, trascinandolo via. Omar era un ragazzo allenato, muscoloso, appassionato di body building, ma nonostante ciò non è riuscito a resistere alla forza dell’oceano. Tutto è avvenuto una decina di giorni fa, intorno al 20 agosto, ma il corpo è stato restituito tre giorni dopo dal mare. Omar si trovava in vacanza con un gruppo di amici e stava facendo il bagno con un’amica. I due sono stati sorpresi da un’onda anomala e alcuni ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 settembre 2022)Nava ucciso da un’onda anomala a Tenerife. Il 35enne cresciuto a Seregno ma residente a Giussano stava trascorrendo alcuni giorni dinella nota località turistica quando lasi è consumata in modo del tutto imprevedibile. L’onda anomala gli ha scavato la sabbia sotto i piedi e lo ha scaraventato sott’acqua, trascinandolo via.era un ragazzo allenato, muscoloso, appassionato di body building, ma nonostante ciò non èa resistere alla forza dell’oceano. Tutto è avvenuto una decina di giorni fa, intorno al 20 agosto, ma il corpo è stato restituito tre giorni dopo dal mare.si trovava incon un gruppo die stava facendo il bagno con un’amica. I due sono stati sorpresi da un’onda anomala e alcuni ...

