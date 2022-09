Nella notte varato il ponte sul fiume Lemene

(Di giovedì 1 settembre 2022)tra mercoledì 31 agosto e giovedì 1° settembre è statoilsulsulla carreggiata ovest (direzione Venezia). Si tratta di uno dei tre ponti (assieme a quello sulla roggia Versiola e sul canale Taglio) che sono compresi tra le 24 opere (inclusi anche sottopassi, cavalcavia e scatolari) lungo il tracciato di quasi chilometri del cantiere del primo sub lotto del secondo lotto (Alvisopoli – Portogruaro) della terza corsia dell’autostrada A4. L’intervento si è compiuto in poche ore ed è iniziato poco dopo le 22,00 quando tre carrelloni da 24 assi e larghi 5 metri che trasportavano le 5 travi in acciaio del– assemblate nel cantiere esterno alla A4 nell’area del Nodo di Portogruaro – hanno fatto il loro ingresso in ...

matteosalvinimi : A Giugliano in Campania (Napoli) per portare la mia solidarietà al signor Giuseppe Rispo, proprietario di un bar ch… - Mov5Stelle : Nella notte di 6 anni fa un violento #terremoto causò la morte di 299 persone devastando il Centro Italia. Da anni… - vigilidelfuoco : Nessuna persona è rimasta coinvolta dal crollo, nella notte, della facciata della chiesa di Sant’Andrea, a Civitell… - GazzettAvellino : Sentinella, quanto resta nella notte? Il convegno dei vescovi delle aree interne. - rep_torino : Due incidenti mortali nella notte nel Novarese, la vittima più giovane un rapper e dj che aveva 18 anni [aggiorname… -

Agenzia ANSA

...maratone al primo turno degli US Open Giovedì - tra la serata e la- avremo la risposta. Jannik, Lorenzo e Fabio hanno vinto in cinque set all'esordio e saranno i tre azzurri impegnati...Appena la 46enne è scesa dall'auto per entraresartoria in cui era impiegata, avrebbe sparato ... aveva iniziato a perseguitarla, tempestandola giorno edi telefonate e messaggi, anche dal ... Uomo armato si barrica in casa, tensione nella notte a Padova - Cronaca C’è anche la voce di Vito Nigro cantore di Villa Castelli nella pizzica interpretata dall’inconfondibile voce di Enza Pagliara e le immagini scorrono sui volti del popolo della Taranta mentre sul ...Ancora da ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente. Altro incidente grave nella notte sempre verso l'una, a Oleggio, in via Momo. Un uomo di 33 anni è rimasto incastrato nell ...