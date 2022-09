Napoli, al via il mini-abbonamento Champions: ecco i prezzi (Di giovedì 1 settembre 2022) Al via la vendita dei mini-abbonamenti del Napoli alle partite di Champions League del girone, al via il 7 settembre con il match contro il Liverpool. Le altre partite sono il 12 ottobre contro l’Ajax e il 26 ottobre contro i Rangers Glasgow. Questi i prezzi degli abbonamenti: tribuna Posillipo euro 240; tribuna Nisida euro 180; distinti anello superiore euro 168; distinti anello inferiore euro 84; curva anello superiore euro 120; curva anello inferiore euro 60. Da domani, alle 15, saranno poi messi in vendita i biglietti per il singolo match con il Liverpool del 7 settembre. Gli abbonati della stagione per la serie A avranno la possibilita’ di usufruire della prelazione e dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto, acquistando il titolo entro la mezzanotte del 4 settembre, dopo cade la prelazione ma resta ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Al via la vendita dei-abbonamenti delalle partite diLeague del girone, al via il 7 settembre con il match contro il Liverpool. Le altre partite sono il 12 ottobre contro l’Ajax e il 26 ottobre contro i Rangers Glasgow. Questi idegli abbonamenti: tribuna Posillipo euro 240; tribuna Nisida euro 180; distinti anello superiore euro 168; distinti anello inferiore euro 84; curva anello superiore euro 120; curva anello inferiore euro 60. Da domani, alle 15, saranno poi messi in vendita i biglietti per il singolo match con il Liverpool del 7 settembre. Gli abbonati della stagione per la serie A avranno la possibilita’ di usufruire della prelazione e dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto, acquistando il titolo entro la mezzanotte del 4 settembre, dopo cade la prelazione ma resta ...

