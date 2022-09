Milan, arriva Dest. Ecco come potrebbe cambiare la difesa | VIDEO (Di giovedì 1 settembre 2022) Sergiño Dest si trasferisce in prestito dal Barcellona al Milan. Il terzino Destro può offrire molteplici soluzioni in difesa a Stefano Pioli. Vediamo, dunque, quali sono nel VIDEO della redazione di 'GazzettaTV' che contempla il suo inserimento Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 settembre 2022) Sergiñosi trasferisce in prestito dal Barcellona al. Il terzinoro può offrire molteplici soluzioni ina Stefano Pioli. Vediamo, dunque, quali sono neldella redazione di 'GazzettaTV' che contempla il suo inserimento

carlolaudisa : Il #Milan colleziona ventenni. Intesa per #Vranls del #Wolfsburg.Arriva in prestito con diritto di riscatto. In ros… - AntoVitiello : ???? Ecco il nuovo acquisto per la difesa del #Milan ???, il 21enne tedesco Malick #Thiaw. Arriva a titolo definitivo… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Milan, è atterrato in città Sergino #Dest: arriva dal #Barcellona in prestito con diritto di r… - fran20042007 : @fra79Nopadania @ParticipioPart Anche la Roma ha perso uno scudetto (Turone ricordi?) così come l’ Inter ed il Mila… - Luxgraph : Serie C, Foggia: per l'attacco arriva l'ex Novara Vuthaj -