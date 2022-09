L’eredità di Gorbaciov piegata da Putin al suo revanscismo (Di giovedì 1 settembre 2022) Un santo per qualcuno, un demonio per altri. Dopo una lunga malattia ieri è morto a 91 anni Mikhail Gorbaciov, l’ultimo presidente dell’Urss nonché padre della perestroika, ossia quel processo di apertura della società sovietica all’Occidente. Un personaggio complesso che è stato tanto amato negli Stati Uniti e in Europa quanto screditato – per non dire schifato – in Russia dove per ore non è stato nemmeno chiaro se ci sarebbero stati i funerali di Stato, poi confermati per il 3 settembre. Che poi c’è da chiedersi se li avrebbe voluti visto che lui, fautore del principio di autodeterminazione dei popoli era ormai nauseato dalla deriva imperialista del Cremlino. Mikhail Gorbaciov da oltre vent’anni si era defilato dalla scena politica preferendo dedicarsi alla dimensione privata Per questo da oltre vent’anni si era defilato dalla scena politica ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 settembre 2022) Un santo per qualcuno, un demonio per altri. Dopo una lunga malattia ieri è morto a 91 anni Mikhail, l’ultimo presidente dell’Urss nonché padre della perestroika, ossia quel processo di apertura della società sovietica all’Occidente. Un personaggio complesso che è stato tanto amato negli Stati Uniti e in Europa quanto screditato – per non dire schifato – in Russia dove per ore non è stato nemmeno chiaro se ci sarebbero stati i funerali di Stato, poi confermati per il 3 settembre. Che poi c’è da chiedersi se li avrebbe voluti visto che lui, fautore del principio di autodeterminazione dei popoli era ormai nauseato dalla deriva imperialista del Cremlino. Mikhailda oltre vent’anni si era defilato dalla scena politica preferendo dedicarsi alla dimensione privata Per questo da oltre vent’anni si era defilato dalla scena politica ...

Sfogliamondo: crisi energetica e guerra fredda sui giornali internazionali Il Nyt osserva inoltre che la guerra è di fatto rivolta anche contro l'eredità di Gorbaciov: nel discorso in cui annunciò 'l'operazione militare speciale' il 24 febbraio scorso, ricorda il giornale, ... Il saluto a Gorbaciov e il gelo del Cremlino. "Solo un romantico". E la Russia lo liquida. "Ha distrutto l'Urss" ... Echo Moskvy, ha detto che "tutte le riforme di Gorbaciov sono ora ridotte in cenere e in fumo". Per Putin anche la guerra in Ucraina è stato un mezzo per azzerare l'eredità del predecessore. Ora non ... Il Nyt osserva inoltre che la guerra è di fatto rivolta anche controdi: nel discorso in cui annunciò ''operazione militare speciale' il 24 febbraio scorso, ricorda il giornale, ...... Echo Moskvy, ha detto che "tutte le riforme disono ora ridotte in cenere e in fumo". Per Putin anche la guerra in Ucraina è stato un mezzo per azzeraredel predecessore. Ora non ...