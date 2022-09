Lazio | Cataldi | “Contro il Napoli sarà una partita difficile”

Daniele20052013 : Lazio, Cataldi: «Per diventare una grande squadra dobbiamo vincere queste partite» - zazoomblog : Lazio Cataldi: «Per diventare una grande squadra dobbiamo vincere queste partite» - #Lazio #Cataldi: #diventare… - CalcioNews24 : ??Le parole di #Cataldi dopo #SampdoriaLazio ?? -

Giampaolo(4 - 3 - 3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli (36' st Gila), Marusic, Milinkovic - Savic,(27' st Marcos Antonio), Luis Alberto (27' st Basic), F. Anderson (41' st Pedro), ...Napoli - Il centrocampista della, Daniloha parlato a Sky Sport: 'Abbiamo iniziato bene nella prima mezz'ora, poi abbiamo accusato la Samp dopo l'episodio del rigore non dato ai blucerchiati. Nel secondo tempo abbiamo ...Il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi ha commentato la sfida contro il Napoli, che andrà in scena allo Stadio Olimpico. Il centrocampista Danilo Cataldi è intervenuto in occasione di ...ROMA (calcio) - Gare come queste vanno chiuse. Il resto è fuffa ilmamilio.it - contenuto esclusivo Sarri si è detto soddisfatto. I tifosi laziali invece per niente. A Genova contro una Sampdoria ...