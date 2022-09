Investita e uccisa | andava a oltre 100 kmh e su una sola ruota | il video aggrava la posizione dell’indagato

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 settembre 2022) Elvira Zriba, 34 anni, tornava dal lavoro quando e’ stata travolta eda una moto sul lungomare di Napoli, in via Caracciolo, domenica notte. Una telecamera ha ripreso la scena e ile’ stato acquisito dalla Procura di Napoli che indaga per omicidio stradale. Nelle immagini si vede la moto che l’ha centrata e poi trascinata correre almeno a cento chilometri orari, impennando. Laanteriore l’ha colpita alla testa e per lei, nonostante i soccorsi immediati, non c’e’ stato nulla da fare. E’ morta al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Il centauro e’ ricoverato con diverse fratture e non e’ in pericolo di vita. Non ha mai conseguito la patente e questopeggiora la sua situazione. Otto mesi fa il fratello di Elvira e’ morto in circostanze simili: travolto da un’auto pirata nel quartiere ...