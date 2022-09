Guida a EuroBasket 2022

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 1 settembre 2022) Soltanto una volta, negli 87 anni di storia della competizione, erano passati più di due anni tra un’edizione e l’altra degli Europei di basket. Quella volta il motivo fu la Seconda Guerra Mondiale, mentre questa volta a determinare i cinque anni di distanza dall’ultimo torneo è stata la combinazione tra riforma delle competizioni continentali – passate a disputarsi ogni quattro anni – e lo slittamento di un anno a causa della pandemia. L’attesa aumenta però il desiderio: questa edizione degli Europei potrebbe passare alla storia come la migliore di sempre. Non soltanto perché in campo ci saranno i due vincitori degli ultimi quattro premi di MVP nella NBA in Giannis Antetokounmpo e Nikola Joki? o una superstar, tra l’altro detentore del trofeo con la sua Slovenia, come Luka Don?i?. Tra le 24 squadre divise in quattro gironi che prepareranno il terreno alla fase finale di Berlino, ...