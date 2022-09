Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sono sposati, ecco chi è la sposa (Di giovedì 1 settembre 2022) Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sono sposati come avevano progettato sulla terrazza interna di Villa Imperiale, la dimora signorile sui colli di San Bartolo dove il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha officiato la cerimonia civile. Abito Atelier Emé con ampia gonna e bustino in pizzo, guanti, capelli raccolti e lungo velo a coprire il volto per la sposa; classico smoking scuro Armani, fiore all’occhiello, capelli sciolti per lo sposo, che ha scelto il fratello Gianluca, giavellottista e modello, come testimone. Sei le damigelle della sposa, tutte in abiti rosa e bouquet chiaro. Tra i 190 ospiti sono arrivati puntuali i futuri sposi Marcell Jacobs e la fidanzata Nicole Daza (il matrimonio dovrebbe tenersi il 17 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 settembre 2022)sicome avevano progettato sulla terrazza interna di Villa Imperiale, la dimora signorile sui colli di San Bartolo dove il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha officiato la cerimonia civile. Abito Atelier Emé con ampia gonna e bustino in pizzo, guanti, capelli raccolti e lungo velo a coprire il volto per la; classico smoking scuro Armani, fiore all’occhiello, capelli sciolti per lo sposo, che ha scelto il fratello Gianluca, giavellottista e modello, come testimone. Sei le damigelle della, tutte in abiti rosa e bouquet chiaro. Tra i 190 ospitiarrivati puntuali i futuri sposi Marcell Jacobs e la fidanzata Nicole Daza (il matrimonio dovrebbe tenersi il 17 ...

