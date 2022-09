Gerry Scotti rivela: “Non mi facevano fare niente!” | La delusione lavorativa più grande di sempre (Di giovedì 1 settembre 2022) Il conduttore televisivo, nel proprio passato, vanta moltissime diverse esperienze lavorative. Una, però, l’ha sconvolto: parla Gerry Scotti Gerry Scotti (Youtube)Pseudonimo di Virginio, Gerry Scotti è un vero e proprio pilastro dell’intrattenimento televisivo. La sua carriera è iniziata nelle radio, come quella di Fiorello ed Amadeus: il talento e il duro lavoro gli hanno poi permesso di sbarcare in TV. Come conduttore televisivo ha all’attivo circa 740 prime serate ed oltre 8200 puntate di programmi sulle reti Mediaset. Nel suo passato, però, non c’è stato solo questo lavoro. A un certo punto della sua vita, Gerry Scotti ha ricoperto un ruolo importante, che però si è rivelato un fallimento su ogni ... Leggi su ck12 (Di giovedì 1 settembre 2022) Il conduttore televisivo, nel proprio passato, vanta moltissime diverse esperienze lavorative. Una, però, l’ha sconvolto: parla(Youtube)Pseudonimo di Virginio,è un vero e proprio pilastro dell’intrattenimento televisivo. La sua carriera è iniziata nelle radio, come quella di Fiorello ed Amadeus: il talento e il duro lavoro gli hanno poi permesso di sbarcare in TV. Come conduttore televisivo ha all’attivo circa 740 prime serate ed oltre 8200 puntate di programmi sulle reti Mediaset. Nel suo passato, però, non c’è stato solo questo lavoro. A un certo punto della sua vita,ha ricoperto un ruolo importante, che però si èto un fallimento su ogni ...

fraversion : è morto Enzo Garinei, aveva 96 anni. È stato “la voce di Dio” in Aggiungi un posto a tavola. Gli appassionati di tv… - fraversion : il ritorno di #CadutaLibera, vent’anni di preserali, Passaparola, le radici, il vino e la provincia, le amicizie, l… - 95_addicted : RT @ilGerrino92: Gerry Scotti annuncia #CadutaLibera SEMPRE INEDITO, tutti i giorni, anche al SABATO e alla DOMENICA per TANTI MESI! E pro… - xsqx_ : RT @ilGerrino92: Gerry Scotti sacra fonte di meme?? Prendetene e condividetene tutti?? #CadutaLibera - Manuel_trash : RT @ilGerrino92: Gerry Scotti annuncia #CadutaLibera SEMPRE INEDITO, tutti i giorni, anche al SABATO e alla DOMENICA per TANTI MESI! E pro… -