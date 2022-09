Fazzolari | blocco navale della Ue previsto dalla missione Sophia

(Di giovedì 1 settembre 2022) Elezioni –(FdI): ecco ilUe. Era– “Per chi dice che ilnon si può fare ecco cosa eraEu e che non è mai stato attuato: «Neutralizzare le imbarcazioni e le strutture logistiche usate dai contrabbandieri e trafficanti sia in mare che a terra». Ripartiamo da qui”. E’ quanto scrive su twitter il senatore di Fratelli d’Italia Giovanbattista(nella foto), postando quanto“EUNAVFOR MED operazione” che nella ...

Michele_Arnese : RT @StartMagNews: #FratellidItalia propone un #blocconavale contro l’immigrazione irregolare. Ma il responsabile del programma di FdI, #Faz… - Sbrn65 : RT @SecolodItalia1: Blocco navale, Fazzolari zittisce la sinistra: “Era già previsto dalla missione Sophia dell’Ue” - notadom1 : RT @SecolodItalia1: Blocco navale, Fazzolari zittisce la sinistra: “Era già previsto dalla missione Sophia dell’Ue” - janez38556316 : RT @SecolodItalia1: Blocco navale, Fazzolari zittisce la sinistra: “Era già previsto dalla missione Sophia dell’Ue” - FratellidItalia : RT @SecolodItalia1: Blocco navale, Fazzolari zittisce la sinistra: “Era già previsto dalla missione Sophia dell’Ue” -

"Per chi dice che 'ilnavale non si può fare' ecco cosa era previsto dalla missione Sophia ... Ripartiamo da qui", scrive il senatore Giovanbattista, responsabile del programma di ...Estratto dell'articolo di Carmelo Caruso per 'Il Foglio' Giovan BattistaIl 'Gianni Letta di Giorgia Meloni', ma la fanno anche 'prossimo sottosegretario alla presidenza' e ovviamente 'capo di ...Fa molto discutere la proposta di Fratelli d'Italia che propone come contrasto alla immigrazione clandestina il blocco navale delle navi di contrabbandieri che portano migliaia di migranti irregolari ...Il termine "blocco navale", ha ammesso Fazzolari, è solo "una scorciatoia semantica. FdI vuole ripartire dalla missione Sophia".