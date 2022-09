Energia | Coldiretti | “Un’impresa agricola su 10 a rischio chiusura Necessario intervento | aumenti minano un quarto del pil”

Leggi su ilfattoquotidiano

"La filiera agroalimentare è in fibrillazione per l'aumento dei costi energetici: direttamente o indirettamente tutte le produzioni agricole hanno a che fare con l'. Molti prodotti sono aumentati in maniera incredibile e mettono in discussione i 575 miliardi di euro dell'agroalimentare italiano che rappresenta circa undel pil italiano.su 10 rischia di cessare l'attività entro la fine dell'anno e una su 3 sta lavorando in perdita. E'unper rendere competitive le aziende intervenendo sui costi energetici e cercare di essere più autosufficienti". Lo ha detto Lorenzo Bazzana, responsabile economico della.