Emergenza gas, in Svizzera c’è chi vuole riattivare il nucleare (Di giovedì 1 settembre 2022) In Italia, oltre alle elezioni per il rinnovo del Parlamento o delle amministrazioni locali, l’altro grande momento di espressione della volontà popolare è rappresentato dal referendum abrogativo, che può cancellare o modificare leggi già esistenti. In Svizzera esiste un altro atto di democrazia che si pone ad un livello addirittura superiore al referendum: è la cosiddetta “iniziativa popolare”, con cui si può attivamente proporre e sancire l’adozione di nuove norme per modificare la Costituzione. In un periodo particolarmente drammatico per gli approvvigionamenti e i costi dell’energia a causa delle sanzioni alla Russia, nella Confederazione Elvetica, come riportato da molte news online, si è appena aperta la raccolta di firme per avviare la costruzione di nuove centrali nucleari. Perché l’iniziativa possa essere votata dai cittadini occorre ottenere 100 mila firme ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 1 settembre 2022) In Italia, oltre alle elezioni per il rinnovo del Parlamento o delle amministrazioni locali, l’altro grande momento di espressione della volontà popolare è rappresentato dal referendum abrogativo, che può cancellare o modificare leggi già esistenti. Inesiste un altro atto di democrazia che si pone ad un livello addirittura superiore al referendum: è la cosiddetta “iniziativa popolare”, con cui si può attivamente proporre e sancire l’adozione di nuove norme per modificare la Costituzione. In un periodo particolarmente drammatico per gli approvvigionamenti e i costi dell’energia a causa delle sanzioni alla Russia, nella Confederazione Elvetica, come riportato da molte news online, si è appena aperta la raccolta di firme per avviare la costruzione di nuove centrali nucleari. Perché l’iniziativa possa essere votata dai cittadini occorre ottenere 100 mila firme ...

GianniGirotto : Per l'emergenza #gas l'Italia ha speso sinora circa €50miliardi. Se li avessimo investiti (non spesi) sulle… - NicolaPorro : ?? Le responsabilità di Letta sull’emergenza gas, la situazione paradossale di Eni e il #FestivaldiVenezia contro la… - TizianaFerrario : in piena emergenza gas e in piena campagna elettorale il governo #Draghi,in carica solo x affari correnti,deve pren… - andreaalpini3 : RT @andreaalpini3: Romano (PD): 'Ci ricatta con il gas, perché ci siamo dimenticati di dire, lo sappiamo tutti, che questa emergenza gas na… - EleSte96406242 : @EnricoLetta @pdnetwork @Deputatipd @SenatoriPD @Tetovaccari @VCuppi @itinagli @peppeprovenzano @serracchiani… -