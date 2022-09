Elezioni: Orfini (Pd), 'votatemi perchè non userò Tik Tok' (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set (Adnkronos) - "Ciao ragazzi, eccomi qua. votatemi perché NON userò tik tok in campagna elettorale". Lo scrive su Twitter Matteo Orfini, del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set (Adnkronos) - "Ciao ragazzi, eccomi qua.perché NONtik tok in campagna elettorale". Lo scrive su Twitter Matteo, del Pd.

vcrxxy1234 : @contu_f @orfini Orfini da renziano, ora è con Fratoianni comunista ,non ci posso credere!! Calenda è andato via p… - AnnaP1953 : @orfini Siete patetici in questo vostro teatrino. La mossa di calenda di formare il terzo polo è servita solo per… - WalterCabrini : @orfini Ha fatto benissimo con gente come voi che aveva appoggiato fortemente Conte ( impreparato e addirittura Pre… - DRisolutore : RT @GinaDi15: @orfini Mettere in ginocchio il paese. Indire elezioni. E mò sono ca@@i vostri. Questo è il PD&Draghi. - Martino31805246 : @orfini Non preoccuparti scafista, se necessario dopo le elezioni tornerà all'ovile... -