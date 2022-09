D’Amico: «Negli stadi Mls non c’è un poliziotto, in Italia è una guerriglia urbana» (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Mls e la Seria A. A Sky Speciale Calciomercato interessante intervento di Andrea D’Amico agente di Bernardeschi che ha seguito anche la trattativa di Insigne col Toronto. Gli chiedono di Bernardeschi e della felicità di trovarsi in un mondo diverso. Quello che veramente è nuovo e non lo percepisci finché non lo vivi, è il clima che circonda l’Mls. Lì ogni partita viene percepita come se fosse finale di Coppa dei Campioni. Forse devono migliorare i manti erbosi degli stadi, sono ancora promiscui col football americano. Ma la vita è bellissima, a contatto con giocatori dell’Nba o con attori protagonisti del Toronto Film festival. Puoi trovarti con Schwarzenegger a colazione, è un altro mondo. E soprattuto il modo di vivere lo sport. Si va allo stadio per vivere uno spettacolo in serenità. Non c’è un poliziotto. da noi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Mls e la Seria A. A Sky Speciale Calciomercato interessante intervento di Andreaagente di Bernardeschi che ha seguito anche la trattativa di Insigne col Toronto. Gli chiedono di Bernardeschi e della felicità di trovarsi in un mondo diverso. Quello che veramente è nuovo e non lo percepisci finché non lo vivi, è il clima che circonda l’Mls. Lì ogni partita viene percepita come se fosse finale di Coppa dei Campioni. Forse devono migliorare i manti erbosi degli, sono ancora promiscui col football americano. Ma la vita è bellissima, a contatto con giocatori dell’Nba o con attori protagonisti del Toronto Film festival. Puoi trovarti con Schwarzenegger a colazione, è un altro mondo. E soprattuto il modo di vivere lo sport. Si va alloo per vivere uno spettacolo in serenità. Non c’è un. da noi ...

