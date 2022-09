Crisi energetica, voi avete paura di quel che può accadere quest'inverno? (Di giovedì 1 settembre 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Antonio_Tajani : Politica industriale europea, politica italiana, tetto al prezzo del gas, riforma del mercato energetico e altre po… - Antonio_Tajani : L'Europa sia solidale con Italia e Germania che soffrono più di tutti la crisi energetica. Non sia solo Mosca a dec… - francescoseghez : L’occasione (quasi) persa dello smart working. Mio commento su @DomaniGiornale di bilancio di uno strumento mai v… - Vvelasciavivere : RT @Forchielli: La crisi energetica che si è abbattuta sull'Europa ha tre cause autoinflitte: 1) Il meccanismo di formazione dei prezzi de… - judytono3 : RT @Controcorrentv: Caro bollette e crisi energetica, @gparagone interviene a #Controcorrente: 'Non so cosa abbia fatto di miracolistico Ma… -