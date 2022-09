Concorrenti certi del GF Vip e un nome saltato all’ultimo minuto: “Ha rinunciato” (Di giovedì 1 settembre 2022) Grande mistero sul cast di quest’anno del Grande Fratello Vip, a pochi giorni dall’inizio del programma sappiamo davvero pochi nomi e uno di questi è saltato. Tra i Concorrenti dati per certi ci sono: Giovanni Ciacci, George Ciupilan, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Carolina Marconi, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Antonino Spinalbese, Pamela prati, Elenoire Ferruzzi, Gegia e Patrizia Groppelli. Proprio quest’ultima però pare abbia deciso di rinunciare all’ultimo minuto. Secondo Pipol Tv infatti la compagna di Alessandro Sallusti avrebbe deciso di dire di no al GF Vip per motivi personali. “Patrizia Groppelli, opinionista e presenza tv amata, per motivi strettamente personali, ha rinunciato a partecipare alla settima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ condotta da Alfonso Signorini. ... Leggi su biccy (Di giovedì 1 settembre 2022) Grande mistero sul cast di quest’anno del Grande Fratello Vip, a pochi giorni dall’inizio del programma sappiamo davvero pochi nomi e uno di questi è. Tra idati perci sono: Giovanni Ciacci, George Ciupilan, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Carolina Marconi, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Antonino Spinalbese, Pamela prati, Elenoire Ferruzzi, Gegia e Patrizia Groppelli. Proprio quest’ultima però pare abbia deciso di rinunciare. Secondo Pipol Tv infatti la compagna di Alessandro Sallusti avrebbe deciso di dire di no al GF Vip per motivi personali. “Patrizia Groppelli, opinionista e presenza tv amata, per motivi strettamente personali, haa partecipare alla settima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ condotta da Alfonso Signorini. ...

