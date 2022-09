Cessione Ita | Stefano Calandra | “Il danno è fatto | almeno si tutelino i lavoratori”

(Di giovedì 1 settembre 2022) Fiumicino – “Per ladella ex compagnia di bandiera è stato avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM S.A. La nuova proposta arrivata sul tavolo del governo prevede che il fondo Usa acquisti il 50% più un’azione della società, più del 40% previsto nella prima offerta, diprivatizzandola. E così l’Italia perderà definitivamente la compagnia aerea di bandiera, e questo fa male”. A parlare è il vice Commissario della Lega a Fiumicino,“Tecnicamente per quanto concerne la– prosegue – non mi arrogo il diritto di disquisire, ma non è la soluzione che ci aspettavamo dopo la chiusura di Alitalia. Il nostro Paese si è dimostrato incapace ...

AGI - Avanti tutta! Il Governo Draghi non ascolta la critica di Giorgia Meloni, secondo la quale 'non si doveva andare avanti' sulle trattative per ladi, in attesa del voto. Oggi l'esecutivo fissa 11 obiettivi del Pnrr da realizzare a settembre: tra questi il decreto delegato sui balneari, la riorganizzazione del sistema scolastico e ...La partita dicome si sbloccao no Bisogna prestare attenzione a non cedere l'ennesima azienda italiana a operatori stranieri, ma al tempo stesso bisogna evitare l'ennesimo fallimento ...Forza Italia critica la scelta di Certares, Air France, Klm e Delta Airlines come partner per Ita e il tempismo del governo uscente che vuole chiudere la partita prima delle elezioni ...Il prossimo governo ha l’opportunità di liberarsi, dando la colpa di tutto a chi lo ha preceduto, di un’azienda che negli ultimi anni ha solo bruciato denaro ...