Caso Pogba | spunta un altro retroscena Il patron del Tours | “Il fratello Mathias? Lo presi perché Paul promise di pagare lo stipendio”

Il Caso che ha coinvolto Paul Pogba e il fratello Mathias adesso è sul tavolo della Procura di Torino. L'ipotesi di reato è seria: si parla di estorsione aggravata. Le rivelazioni che sono emerse negli ultimi giorni lo sono altrettanto: dal sequestro ad opera di una banda organizzata, sul quale indagano gli inquirenti francesi, ai ricatti e minacce, compresa l'ultima visita di alcuni uomini alla Continassa lo scorso 14 luglio. È l'episodio che ha convinto l'attuale centrocampista della Juventus ha presentarsi in Questura e far scattare l'inchiesta. Evidentemente, però, i problemi familiari con il fratello Mathias andavano avanti già da anni. Questo almeno è quanto si deduce dall'ultimo retroscena. Le Figaro svela infatti una vicenda che risale ...

