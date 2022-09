Borsa: Milano prosegue in calo, sale il tasso del Btp (Di giovedì 1 settembre 2022) La Borsa di Milano ( - 1,1%) prosegue la seduta in calo mentre continua la corsa dei rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 237 punti base, con il tasso del decennale ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Ladi( - 1,1%)la seduta inmentre continua la corsa dei rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 237 punti base, con ildel decennale ...

Borsa in calo in apertura: Ftse Mib - 1,03% La Borsa di Milano apre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede l'1,03% a 21.337 punti. Solo due i titoli positivi nel listino principale: Tim (+1,65%) e Pirelli (+0,05%). In calo Finecobank ( - 2,5%), ... Borsa: Europa ancora in rosso nella prima seduta di settembre, Milano - 1,1% Cosi', in scia anche a Wall Street, ieri al quarto ribasso di fila dopo i commenti "da falco" del numero uno della Federal Reserve Jerome Powell, gli indici europei sono partiti in ribasso: Milano - ...