US Open 2022, Musetti fa sua una battaglia clamorosa: Goffin battuto al match tiebreak (Di mercoledì 31 agosto 2022) battaglia clamorosa sul Campo 12 degli US Open e alla fine è Lorenzo Musetti a spuntarla, grazie allo score di 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6, su David Goffin, con tanto di match tiebreak finito 11 punti a 9. Il numero 3 d'Italia vola al secondo turno e vince il suo primo incontro stagionale a livello Slam, riscattando le débacle di Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. Al secondo turno, ora, la sfida all'olandese Gijs Brouwer. Dopo due game interlocutori ad aprire l'incontro, Musetti deve immediatamente annullare una palla break a Goffin, che appare più reattivo e meno falloso con i propri fondamentali. Con il passare dei minuti, l'azzurro trova maggior feeling con il suo dritto e , avanti 3-2, si procura anche due palle ...

