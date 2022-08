Ultime Notizie – Balotelli lascia l’Adana dopo la lite in campo con Montella (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mario Balotelli sta per lasciare la Turchia. dopo la lite in campo con il tecnico Vincenzo Montella, il 32enne attaccante italiano ha deciso di andare via dall’Adana Demirspor e di accettare l’offerta del Sion. Il club elvetico, allenato da Paolo Tramezzani gli ha offerto un contratto triennale fino a giugno 2025, battendo la concorrenza dei greci dell’Aek Atene. Oggi sono in programma le visite mediche. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mariosta perre la Turchia.laincon il tecnico Vincenzo, il 32enne attaccante italiano ha deciso di andare via dalDemirspor e di accettare l’offerta del Sion. Il club elvetico, allenato da Paolo Tramezzani gli ha offerto un contratto triennale fino a giugno 2025, battendo la concorrenza dei greci dell’Aek Atene. Oggi sono in programma le visite mediche. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? Come annunciato ieri da Gazprom, dalle 5 ora italiana le forniture di gas dalla Russia verso l’Ue tramite il Nord… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - junews24com : Mercato Juve, ritorno di fiamma dalla Spagna: c'è già la risposta - - Freedom58989217 : RT @MatteoRighetti5: @ultimenotizie 'Ultime notizie', vi chiamate. Però non citate mai le fonti delle vostre 'notizie' e siete dei grandi f… -